Эрдоган вылетел в Сочи для переговоров с Путиным – СМИ

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел из Стамбула в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным, начало которых запланировано на 13:00, сообщает телеканал A Haber.

По его данным, самолет вылетел в 10:50. Это будет первая личная встреча двух лидеров после почти годичного перерыва.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин проведет переговоры Эрдоганом в Сочи 4 сентября. Позже стало известно, что главы государств обсудят двусторонние отношения, а также затронут международную повестку в рамках переговоров.

По информации некоторых СМИ, Путин и Эрдоган также могут поднять на обсуждение вопросы, связанные с новой формулой по зерновой сделке, которую выработает Анкара.

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