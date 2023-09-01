В Кремле заявили, что переговоры Путина и Эрдогана пройдут 4 сентября в Сочи

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Владимир Путин проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 4 сентября. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, переговоры пройдут в понедельник (4 сентября. – Прим. ред.), они пройдут в Сочи, это будет середина дня", – отметил представитель Кремля.

Накануне сообщалось, что лидеры стран на переговорах могут поднять на обсуждение вопросы, связанные с новой формулой по зерновой сделке, которую выработает Анкара.

Ранее турецкий источник в дипмиссии заявил, что встреча Путина и Эрдогана может пройти 4 сентября в Сочи. До этого власти не говорили о точных датах визита президента, однако не исключалось, что встреча с российским лидером может состояться в РФ уже в сентябре. По словам инсайдера, конкретное место встречи не называлось.

Эрдоган заявил о желании обсудить с Путиным ситуацию вокруг зерновой сделки