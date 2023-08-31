Лавров предложил Фидану поднять те вопросы, которые обсудят Путин и Эрдоган

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил турецкому министру иностранных дел Хакану Фидану обсудить те темы, которые будут подняты на скорой встрече Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет ТАСС.

Фидан, в свою очередь, отметил, что его переговоры с российским коллегой в Москве послужат подготовкой к встрече лидеров Турции и России.

"Мы обсудим вопросы возобновления зерновой сделки и установления справедливого мира на Украине мирным путем. Кроме того, на повестке дня будут стоять ситуации в Сирии и на Южном Кавказе", – поделился глава МИД Турции во вступительной речи перед началом переговоров.

Вместе с этим Фидан выразил благодарность Лаврову за гостеприимство и теплый прием.

Встреча Путина и Эрдогана может пройти 4 сентября в Сочи. Дипломатический источник в Турции рассказал, что до этого власти не говорили о точных датах визита президента, однако турецкий лидер не исключал, что встреча с российским президентом может состояться в РФ уже в сентябре. По словам инсайдера, конкретное место встречи он не называл.

Позже в администрации президента Турции сообщили, что визит турецкого лидера в Россию 4 сентября пока окончательно не подтвержден. Там подчеркнули, что Эрдоган планирует поездку в РФ, однако точная дата еще не названа.

Турция работает над возобновлением зерновой сделки