31 августа, 16:22Политика
Лавров предложил Фидану поднять те вопросы, которые обсудят Путин и Эрдоган
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил турецкому министру иностранных дел Хакану Фидану обсудить те темы, которые будут подняты на скорой встрече Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет ТАСС.
Фидан, в свою очередь, отметил, что его переговоры с российским коллегой в Москве послужат подготовкой к встрече лидеров Турции и России.
"Мы обсудим вопросы возобновления зерновой сделки и установления справедливого мира на Украине мирным путем. Кроме того, на повестке дня будут стоять ситуации в Сирии и на Южном Кавказе", – поделился глава МИД Турции во вступительной речи перед началом переговоров.
Вместе с этим Фидан выразил благодарность Лаврову за гостеприимство и теплый прием.
Встреча Путина и Эрдогана может пройти 4 сентября в Сочи. Дипломатический источник в Турции рассказал, что до этого власти не говорили о точных датах визита президента, однако турецкий лидер не исключал, что встреча с российским президентом может состояться в РФ уже в сентябре. По словам инсайдера, конкретное место встречи он не называл.
Позже в администрации президента Турции сообщили, что визит турецкого лидера в Россию 4 сентября пока окончательно не подтвержден. Там подчеркнули, что Эрдоган планирует поездку в РФ, однако точная дата еще не названа.
Турция работает над возобновлением зерновой сделки
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