В Турции заявили, что визит Эрдогана в РФ 4 сентября пока не подтвержден

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Визит турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию 4 сентября пока окончательно не подтвержден, сообщили РИА Новости в администрации президента Турции.

Там подчеркнули, что Эрдоган планирует поездку в РФ, однако точная дата еще не названа.

"Мы не делали каких-либо комментариев по этому поводу, я не знаю, откуда СМИ взяли эту информацию. Одна из планируемых дат – 4 сентября, но из-за того, что она окончательно не подтверждена, мы не объявили об этом. Эта дата и может, и не может быть", – заявили в администрации турецкого лидера.

Ранее турецкие СМИ заявляли, что встреча Владимира Путина и Эрдогана должна состояться в Сочи 4 сентября. До этого такую же информацию передавали дипломатические источники в Турции.

28 августа Песков подтверждал, что встреча Путина и Эрдогана состоится в скором времени и о ее точных датах сообщат позже. По его словам, это связано с договоренностями с турецкой стороной относительно анонса встречи.

Отмечалось, что в рамках встречи российский и турецкий лидеры могут обсудить вопросы, связанные с новой формулой зерновой сделки, которую выработает Анкара.



Эрдоган заявил о желании обсудить с Путиным ситуацию вокруг зерновой сделки