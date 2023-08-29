Переговоры Эрдогана и Путина состоятся 4 сентября в Сочи – СМИ

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Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся в Сочи 4 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий телеканал.

"При ситуации, когда господин Путин не смог приехать в Турцию, в Россию поедет наш господин президент", – говорится в сообщении телеканала.

Ранее СМИ со ссылкой на дипломатические источники в Турции сообщали, что встреча Путина и Эрдогана может состояться уже 4 сентября.

Комментируя слухи о предстоящих переговорах, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 августа заявил, что они "состоятся скоро". При этом он не стал давать каких-либо подробностей, в том числе относительно места проведения встречи.

Также сообщалось, что Путин и Эрдоган на переговорах в Сочи могут поднять на обсуждение вопросы, связанные с новой формулой по зерновой сделке, которую выработает Анкара.

Эрдоган заявил о желании обсудить с Путиным ситуацию вокруг зерновой сделки