Лавров объяснил главе МИД Турции причины невозможности формулы мира Зеленского

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Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом ситуацию вокруг Украины, объяснив причины неприемлемости для Москвы формулы мира украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы объяснили, почему невозможно полагаться на те усилия, которые в этом направлении предпринимаются, и этими усилиями пытаются подменить любой серьезный разговор о том, как обеспечить равную, неделимую безопасность, которая будет предотвращать конфликты на территории Европы", – заявил Лавров.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Фиданом российский министр сообщил, что очередной неформальный саммит с участием Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет в ближайшее время. По словам Лаврова, лидеры обсудят все направления сотрудничества.

Глава МИД РФ уточнил, что российская сторона подтверждает динамичное развитие двусторонних отношений, доверительный политический диалог между Путиным и Эрдоганом. Лавров поделился, что президенты в последнее время часто общаются.

Встреча президентов РФ и Турции может состояться 4 сентября в Сочи. Турецкий дипломатический источник отмечал, что до этого власти не озвучивали точных дат визита президента, однако Эрдоган не исключал, что встреча с российским лидером может пройти в РФ уже в сентябре.

31 августа в администрации президента Турции рассказали, что визит главы государства в Россию 4 сентября пока окончательно не подтвержден.

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