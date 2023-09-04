Путин отметил хорошие темпы развития отношений РФ и Турции

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Владимир Путин выразил надежду, что в ближайшее время удастся завершить переговоры с Турцией по созданию газового хаба, а также отметил хорошие темпы развития отношений двух государств. Об этом он сообщил на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая проходит в Зеленом зале корпуса "Империал" сочинского санатория "Русь".



"Мы продвинулись, и я надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции для того, чтобы сделать ситуацию в энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной", – сказал президент РФ.

Он также сообщил, что товарооборот Москвы и Анкары в прошлом году увеличился на 86% и в этом году позитивный тренд сохраняется.

Путин лично поприветствовал турецкого лидера перед входом в корпус "Империал". Лидеры двух стран планируют обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также актуальную международную проблематику.

В центре внимания будут вопросы возобновления зерновой сделки и урегулирования украинского конфликта.

В обсуждении сперва примут участие делегации двух стран, а затем главы государств продолжат переговоры в узком составе, которые пройдут в формате обеда.

Ранее сообщалось, что Эрдоган вылетел в Сочи из Стамбула. В международном аэропорту Сочи турецкого лидера встречали заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель, мэр города Алексей Копайгородский, заместитель генерального директора по государственному протоколу МИД России Игорь Богдашев, посол Турции в Москве Мехмет Самсар и другие официальные лица.

Это первая личная встреча двух лидеров после почти годичного перерыва. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что главы государств обсудят двусторонние отношения, а также затронут международную повестку в рамках переговоров.

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