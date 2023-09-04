Песков назвал переговоры Путина и Эрдогана конструктивными

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Переговоры Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в российском Сочи прошли конструктивно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Встреча лидеров двух стран продлилась в общей сложности три часа. Сначала политики провели беседу в расширенном формате с участием делегаций. Она продлилась около 1,5 часа. После этого Путин и Эрдоган посетили рабочий обед.

"Очень конструктивно, по (разным) направлениям. Подробнейшие доклады министров, руководителей рабочих групп. Полный обмен информацией. Такая синхронизация, я бы сказал, сверка часов. По всем направлениям прошли. Исчерпывающий анализ двусторонних отношений", – заявил представитель Кремля журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь президента РФ вместе с тем отметил, что обновление турецкого правительства не повлияло на двустороннюю повестку отношений.

Отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли между Путины и Эрдоганом тема передачи командиров националистического батальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ), Песков заявил, что она не затрагивалась. По его словам, в подобных форматах переговоров "чувствительные" темы не освещаются.

Пресс-секретарь Путина также добавил, что главы министерств обороны России и Турции Сергей Шойгу и Яшар Гюлер провели отдельную встречу. В ходе нее министры обороны общались в закрытом формате.

Борт турецкого лидера приземлился в российском Сочи в 12:45 4 сентября. Он прибыл в страну с однодневным визитом по приглашению Путина.

В ходе встречи с турецким коллегой российский лидер отметил хорошие темпы развития взаимоотношений между странами и выразил надежду, что в ближайшее время им удастся завершить переговоры по созданию газового хаба. Объект, который планируется построить в Турции, по мнению Путина, сделает ситуацию в энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной.



Владимир Путин и Реджеп Эрдоган продолжили встречу в Сочи в узком составе