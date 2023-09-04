Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились

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Переговоры в широком составе президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Сочи. Они продлились полтора часа, пишет РИА Новости.

Отмечается, что одной из самых ожидаемых тем встречи было будущее зерновой сделки. Путин, открывая переговоры, сказал, что лидеры не обойдут вниманием вопросы, касающиеся украинского кризиса.

Также президент РФ добавил, что страна готова к переговорам по зерновой сделке. Помимо этого, он выразил надежду, что в ближайшее время страны завершат обсуждение создания газового хаба в Турции, чтобы сделать более стабильной ситуацию в энергетике.

Эрдоган подчеркнул, что переговоры с Путиным по вопросу зерновой сделки станут значимыми для мира и стран Африки. По его мнению, создание газового хаба в Турции очень значимо для страны, а сотрудничество с РФ по газу находится на высоком уровне.

Встреча президентов проходит в Зеленом зале корпуса "Империал" сочинского санатория "Русь". Путин лично поприветствовал турецкого лидера перед входом в здание.

Ранее Эрдоган вылетел в Сочи из Стамбула. В международном аэропорту Сочи его встречали заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель, мэр города Алексей Копайгородский, заместитель генерального директора по государственному протоколу МИД России Игорь Богдашев, посол Турции в Москве Мехмет Самсар и другие официальные лица.

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