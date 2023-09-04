Путин заявил, что переговоры с Эрдоганом прошли в конструктивной и деловой атмосфере

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Владимир Путин заявил, что переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом прошли в конструктивной и деловой атмосфере, передает ТАСС.

"Сегодняшние переговоры, как всегда, прошли в конструктивной и деловой атмосфере, мы подробно рассмотрели все ключевые вопросы российско-турецкого взаимодействия в области безопасности, в экономике, политике, культурно-гуманитарной сфере", – сказал Путин.

Глава российского государства добавил, что в ходе переговоров они обменялись мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки.

Эрдоган прибыл в Сочи для переговоров с Владимиром Путиным 4 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что переговоры Путина и Эрдогана прошли конструктивно. По его словам, встреча лидеров двух стран продлилась в общей сложности три часа.

Сначала политики провели беседу в расширенном формате с участием делегаций. Она продлилась около 1,5 часа. После этого Путин и Эрдоган посетили рабочий обед.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган продолжили встречу в Сочи в узком составе