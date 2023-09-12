Путин озвучил условие возобновления переговоров с Украиной

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Если США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть потребуют от Киева отмены указа о запрете переговоров с РФ, заявил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщает ТАСС.

По словам президента, это будет первым шагом к началу диалога.

"Вот госсекретарь США Энтони Блинкен говорит, что они готовы. Ну хорошо, указ этот пусть отменят для начала, это первый шаг", – подчеркнул президент РФ.

Путин также отметил, что пока Украина ведет контрнаступление, Россия не сможет остановить боевые действия.

"Мы ж не троцкисты. Движение все – конечная цель ничто. Это плохая теория", – добавил он.

Глава государства допустил и то, что Украина может начать переговоры лишь для восполнения ресурсов. Кроме того, по его словам, возможно, западные кураторы вынуждают киевский режим начать диалог, чтобы "по-максимуму отгрызть" кусок территории.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылки для мирных переговоров с Украиной на данный момент отсутствуют. Песков добавил, что Россия и Владимир Путин с самого начала сохраняли открытость для переговоров.

До этого госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Украина будет готова к переговорам с Россией, если Москва выступит с такой инициативой. По его словам, во время своего визита в Киев он увидел серьезный настрой Украины на то, чтобы продолжать усилия по возвращению территории. Говоря о перспективах начала дипломатического процесса, он заявил, что "для танго нужны двое".

При этом Путин подчеркивал, что новые мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине не обсуждались, а прошлые инициативы РФ Киев "отправил на свалку".

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