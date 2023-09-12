Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office

У президента Украины Владимира Зеленского не осталось других выборов, кроме как пойти на переговоры с Россией. Такое мнение выразил бывший агент ЦРУ Эндрю Бустаманте на YouTube-канале Stephen Gardner.

По его словам, украинский лидер осознал, что больше не может продолжать твердить о возможной победе Украины из-за отсутствия ресурсов для поддержания конфликта.

Бустаманте добавил, что Зеленскому предстоит серьезно подумать о том, как Киев собирается договариваться с Москвой о разумном заключении мира или по крайней мере о прекращении огня.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские военные могут организовать восстание против Зеленского, так как последний не смог зарекомендовать себя как сильную политическую фигуру на Украине, а его предвыборная кампания строилась на ложных фактах.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в Вашингтоне считают, что Украина будет готова к переговорам с Россией, если Москва выступит с такой инициативой.