Фото: president.gov.ua

Украинские военные могут организовать восстание против президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Ведущий YouTube-канала Dialogue works спросил его, могут ли Вооруженные силы Украины (ВСУ) пойти против украинского лидера.

"Я ожидаю подобного, удивлен, что этого еще не произошло", – ответил Джонсон.

Он добавил, что Зеленский не смог зарекомендовать себя как сильную политическую фигуру на Украине, а его предвыборная кампания строилась на ложных фактах, так как, вопреки обещаниям установить мир с Россией, он спровоцировал эскалацию конфликта.

Ссылаясь на опросы общественного мнения, эксперт подчеркнул, что большая часть граждан Украины выступила против президента страны, что связано с текущими событиями.

"Я не вижу большого энтузиазма на Украине, чтобы продолжать военные действия и дальше терять людей", – резюмировал он.

Ранее Джонсон заявлял, что ВСУ не пытались атаковать российскую линию обороны в момент ее подготовки. Он предположил, что украинские военные могли бы попытаться сорвать подготовку российской стороны, однако не сделали этого.

Эксперт добавил, что американские и украинские официальные лица проявили халатность в плане разведки, они не смогли оценить мощь российской обороны. По его словам, Вооруженные силы РФ открыто занимались укреплением позиций, они заливали бетон, делали окопы, зарывали в землю "зубы дракона".



Родственники пропавших без вести военных вышли на митинг в Киеве