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Вооруженные силы Украины не пытались атаковать российскую линию обороны в момент ее подготовки. Этим мнением поделился

бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

"Не похоже, чтобы Россия строила ее (линию обороны. – Прим. ред.) в тайне. <…> За все это время Украина даже не пыталась атаковать эти позиции ракетами или артиллерией. Чего они ожидали? Было очевидно, что они могли хотя бы попытаться сорвать подготовку, но они не пошли на это", – сказал он.

Экс-аналитик ЦРУ считает, что американские и украинские официальные лица проявили халатность в плане разведки. Они не смогли оценить мощь российской обороны. ВС РФ открыто занимались укреплением позиции. В том числе российские войск подвозили и заливали бетон, делали окопы, зарывали в землю "зубы дракона".

Джонсон заявил, что войска киевского режима не могут сейчас прорвать даже первую линию обороны.

До этого американский экономист Ричард Вольф сказал, что успехи Вооруженных сил Российской Федерации на Украине застали Соединенные Штаты врасплох и выявили их слабость. Эксперт заявил, что российская армия продвинулась на большие расстояния внутрь Украины. Он считает, что ВС РФ никто не сможет вытеснить с украинской территории.

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