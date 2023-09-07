ВСУ рассказали о неэффективности кассетных боеприпасов против укреплений РФ – СМИ

Фото: AP Photo/Libkos

Кассетные боеприпасы, которые используются ВСУ, оказались неэффективными против оборонительных укреплений России. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT) со ссылкой на слова бойцов украинской армии.

Один из солдат, которого зовут Сергей, рассказал NYT, что кассетные боеприпасы "очень эффективны". Однако остальные бойцы подчеркнули, что используют такие снаряды только против пехоты на открытой местности, так как против защищенных позиций они являются неэффективными. Военные Украины отметили, что именно это и становится основным препятствием для контрнаступления.

По информации издания, чиновники и эксперты Запада считают, что кассетные боеприпасы эффективны против войск и автомобильных колонн на открытой местности. При этом они отмечают, что снаряды сложно направить на конкретную цель.

Также чиновники США анонимно рассказали изданию, что планируют вновь передать кассетные боеприпасы Украине в ближайшее время. По их словам, они необходимы для "сохранения импульса" на южных участках боев.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что число погибших и раненых среди мирного населения республики сильно увеличилось из-за использования ВСУ кассетных боеприпасов. По его словам, ВСУ ни перед чем не останавливаются, поэтому нужно принимать дополнительные меры по защите населения.

ООН выразила беспокойство из-за отправки кассетных боеприпасов на Украину