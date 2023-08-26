СК РФ расследует обстрелы ВСУ кассетными боеприпасами Донецка и Уразова

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Следственный комитет Российской Федерации расследует новые обстрелы Вооруженных сил Украины кассетными боеприпасами Донецка и Уразова. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

По данным следствия, во время обстрела Петровского и Куйбышевского районов Донецка ранение получили три женщины. При обстреле Уразова кассетные боеприпасы попали в жилые дома и на территорию сельскохозяйственного магазина. Предварительно установлено, что пострадали шестеро человек. Также были повреждены автомобили.

В ведомстве добавили, что СК установит обстоятельства произошедшего. Кроме того, действиям всех причастных лиц дадут правовую оценку.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли из РСЗО "Град" кассетными боеприпасами поселок Уразово. Также он сообщил, что в Шебекинском городском округе сработала российская система противовоздушной обороны, которая сбила беспилотный летательный аппарат в районе села Купино.



ВСУ обстреляли Донецк в ночь на 24 августа