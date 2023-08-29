Число погибших от кассетных боеприпасов гражданских увеличилось в ДНР – Пушилин

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Число погибших и раненых среди мирного населения ДНР сильно увеличилось из-за использования ВСУ кассетных боеприпасов. Об этом рассказал врио главы республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".

"Слишком большая площадь неизбирательного поражения гражданского населения, разрушения инфраструктуры. И ВСУ ни перед чем не останавливаются, поэтому нам нужно здесь принимать дополнительные меры, возможности такие есть", – заявил он.

За прошедшие сутки ВСУ произвели 80 обстрелов по территории ДНР. Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Гольмовский, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, Макеевка и Луганское.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в результате обстрелов погибли двое мирных граждан, еще восемь человек получили различные ранения. Также были повреждены 11 домостроений в Донецке и Горловке и пять объектов гражданской инфраструктуры в Горловке и Минеральном.

ООН выразила беспокойство из-за отправки кассетных боеприпасов на Украину