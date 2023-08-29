Украинские войска обстреляли территорию ДНР 80 раз за сутки

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

За прошедшие сутки украинская армия произвела 80 обстрелов по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Под вражеским огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Гольмовский, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, Макеевка и Луганское.

В результате обстрелов погибли двое мирных граждан, еще восемь человек получили различные ранения. Также были повреждены 11 домостроений в Донецке и Горловке и пять объектов гражданской инфраструктуры в Горловке и Минеральном.

Всего украинскими подразделениями было выпущено 277 единиц различных боеприпасов.

Ранее украинская армия обстреляла село Новая Таволжанка Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки пострадавших нет.

До этого троих детей с осколочными ранениями госпитализировали в Донецке после обстрела Вооруженными силами Украины.

Один человек погиб при обстреле села под Белгородом со стороны ВСУ