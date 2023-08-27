Трое детей с осколочными ранениями госпитализированы в Донецке после обстрела ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Трое детей с осколочными ранениями госпитализированы в Донецке после обстрела Вооруженными силами Украины, заявил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

"Под зверский удар снаряда вражеских сил Украины на 1-й площадке Куйбышевского района попали трое детей-подростков 2009, 2010 и 2013 годов рождения. С осколочными ранениями и контузиями доставлены в медучреждения города", – сообщил мэр Донецка.

Немногим ранее руководитель военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин заявил, что ВСУ приступили к массовому применению корректируемых авиабомб на запорожском направлении.

По его словам, ВСУ используют авиабомбы типа Joint Direct Attack Munition (JDAM), в том числе в районе населенного пункта Васильевка. Он уточнил, что снаряды сбрасывают на расстоянии от цели от 40 до 75 километров.



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