ВСУ обстреляли село Поповка в Белгородской области

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Поповка Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, никто не пострадал, но в одном частном домовладении выбиты окна, посечены фасад здания и забор. Также в селе повреждена линия газоснабжения. На месте работают оперативные и аварийные службы.

Ранее Гладков сообщил, что система ПВО сбила два БПЛА самолетного типа в Белгородской области. Он уточнил, что один из беспилотников был сбит в районе села Безлюдовка в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений также нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Еще один БПЛА сбили в Белгородском районе. Согласно имеющейся сейчас информации, в результате падения его осколков никто не пострадал. Незначительные повреждения получили фасады и оконные остекления трех частных домов в селе Никольское и два автомобиля.

21 августа в Минобороны РФ сообщили, что система ПВО ВС РФ обнаружила и сбила украинский беспилотник в Белгородской области. По данным министерства, в результате пресечения теракта никто не пострадал.

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