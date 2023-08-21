ВС РФ сбили украинский беспилотник в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Система противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Российской Федерации обнаружила и сбила украинский беспилотник в Белгородской области, сообщает Минобороны РФ.

"21 августа около 16:00 по московскому времени киевским режимом предпринята очередная попытка террористической атаки с применением БПЛА самолетного типа", – заявили в военном ведомстве.

По данным министерства, в результате пресечения теракта никто не пострадал. Кроме того, не было разрушений.

Немногим ранее в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать 21 августа в 14:30. В ведомстве уточнили, что средства ПВО РФ ликвидировали украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.

Кроме того, 21 августа силы ПВО РФ отразили атаку БПЛА на территории Кировского района Калужской области, также российские средства РЭБ подавили попытку Киева атаковать Рузский район БПЛА самолетного типа.

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