Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать в 14:30, уточнили в ведомстве.

21 августа российские силы ПВО отразили атаку БПЛА на территории Кировского района Калужской области. По словам губернатора региона Владислава Шапша, пострадавших и разрушений нет.

Атаке украинских дронов подверглось и Подмосковье. В понедельник Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки ВСУ атаковать Рузский район беспилотником самолетного типа. Дрон был обнаружен системой ПВО и выведен из строя средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Впоследствии стало известно о втором беспилотнике, который российские силы сбили над территорией Истринского района. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев информировал, что в результате падения обломков БПЛА пострадали женщина и мужчина. Также были выбиты окна в трех зданиях.

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