В Минобороны РФ заявили о пресечении атаки БПЛА на Подмосковье

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Средства радиоэлектронной борьбы подавили попытку киевского режима атаковать Рузский район беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"21 августа около 06:50 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа", – говорится в сообщении.

Аппарат был обнаружен системой противовоздушной обороны (ПВО) и выведен из строя средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Он потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района.

По информации оборонного ведомства, в результате инцидента пострадавших не выявлено.

Ранее аэропорт Внуково ввел ограничения на прием и выпуск самолетов. По данным воздушной авиагавани, часть рейсов была перенаправлена в другие аэропорты с 06:25 в целях безопасности.

До этого попытку атаковать столичные объекты с помощью БПЛА киевский режим предпринял в ночь на 20 августа. Не долетев до Москвы, аппарат потерпел крушение над территорией Ступинского городского округа в Подмосковье. Пострадавших и разрушений не было.



Новости часа: в МО РФ сообщили о пресечении попытки атаки БПЛА на объекты Москвы