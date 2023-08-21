Гладков сообщил о двух сбитых БПЛА в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система ПВО сбила два БПЛА самолетного типа в Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что один из беспилотников был сбит в районе села Безлюдовка в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений также нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Еще один БПЛА сбили в Белгородском районе, продолжил Гладков. Согласно имеющейся сейчас информации, в результате падения его осколков никто не пострадал. Незначительные повреждения получили фасады и оконные остекления трех частных домов в селе Никольское и два автомобиля.

Ранее 21 августа в Минобороны РФ сообщили, что система ПВО ВС РФ обнаружила и сбила украинский беспилотник в Белгородской области. По данным министерства, в результате пресечения теракта никто не пострадал.

До этого силы ПВО РФ отразили атаку БПЛА на территории Кировского района Калужской области. Также российские средства РЭБ подавили попытку Киева атаковать Рузский район БПЛА самолетного типа.

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