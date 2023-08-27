ВСУ начали массово применять корректируемые авиабомбы на запорожском направлении – Рогозин

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Вооруженные силы Украины начали массово применять корректируемые авиабомбы на запорожском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя военно-технического центра "Царские волки" Дмитрия Рогозина.

Подразделение центра "Царские волки" принимает участие в операциях на запорожском участке фронта.

"Из нового – начало массового применения противником корректируемых авиабомб", – заявил Рогозин.

Он отметил, что ВСУ используют авиабомбы типа Joint Direct Attack Munition (JDAM), в том числе в районе населенного пункта Васильевка. По словам Рогозина, снаряды сбрасывают на расстоянии от цели от 40 до 75 километров.

Ранее эксперты заявляли о безуспешных попытках ВСУ прорвать оборону на запорожском направлении. Помимо этого, отмечается, что военные резервы украинской армии стремительно убывают: не хватает как людей, так и техники.