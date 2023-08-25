Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВСУ пытаются наступать на запорожском фронте с использованием западной техники, но не добиваются никакого успеха. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Примерно ситуация одинаковая – в Старомайорском, Урожайном, на Щербаках, под Работино, в Пятихатках: противник валит толпами. На Работино они пробиваются сейчас больше на "Леопардах", на "Брэдли" – на иностранной технике. Жжем технику, уничтожаем противника. Мы стреляем – они падают", – приводит его слова РИА Новости.

Балицкий заявляет, что украинские силы придерживаются одной тактики и не считают своих военнослужащих за людей, так как ВСУ несут "до сумасшествия" большие потери.

Кроме того, врио губернатора Запорожской области отметил, что украинские силы не могут собрать достаточное количество техники для нанесения сильного удара. По его словам, в современном конфликте все просматривается и как только ВСУ соберут в одном месте большие силы, "туда сразу полетит все, что может летать".

Поэтому, считает Балицкий, украинским войскам приходится атаковать маленькими группами, волнами.

"А это для стрелковых подразделений просто сладкая добыча", – резюмирует он.

До этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер рассказал, что Вооруженные силы РФ уничтожают украинскую технику и личный состав ВСУ еще до их переброски на передовую. По его словам, удары российских военнослужащих по украинской военной инфраструктуре наносят сильный ущерб.



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