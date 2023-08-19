Экс-разведчик ВС США заявил, что ВС РФ уничтожают украинскую технику еще в тылу

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Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожают украинскую технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще до их переброски на передовую, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Об этом заявил в интервью каналу U.S. Tour of Duty.

"Российская армия может наносить удары вглубь территории Украины. <…> ВСУ несут большие потери еще до того, как отправляются на фронт", – отметил он.

Удары российских военнослужащих по украинской военной инфраструктуре наносят сильный ущерб ВСУ, так как их лишают не только поставляемо НАТО техники, но и боевого духа в своих рядах, считает Риттер.

По его словам, РФ проводит успешную операцию по выведению из строя украинских противовоздушных систем (ПВО), по итогу ВКС РФ имеют преимущество в воздушном пространстве, а боевые вертолеты “Аллигатор” Ка-52 наносят точечные удары по бронетехнике ВСУ на передовой.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие подразделений группировки "Днепр" разгромили отряд ВСУ из 150 человек у населенного пункта Казачьи Лагеря, они пытались закрепиться на левом берегу Днепра.

Отмечалось, что мотострелковые и разведывательные подразделения захватили в качестве трофеев десятки образцов западного вооружения, боеприпасы, радиостанции и снаряжение.



Бойцы группировки "Днепр" разгромили отряд ВСУ в районе поселка Казачьи лагеря