Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Штурмовые отряды группировки войск "Запад" овладели украинским опорным пунктом и четырьмя блиндажами, а также уничтожили более 40 солдат ВСУ во время наступления на купянском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на офицера пресс-центра группировки Ярослава Якимкина.

Кроме того, в течение дня украинские войска провели пять контратак на позиции войск РФ с применением бронетехники. Однако все контратаки были успешно отражены при помощи огня артиллерии и минометов, добавил Якимкин.

Потери противника при этом составили до взвода живой силы и одна боевая машина пехоты.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы РФ уничтожают украинскую технику и личный состав Вооруженных сил Украины еще до их переброски на передовую.

До этого сообщалось, что российский отряд ВКС смог восстановить и вернуть на базу вертолет Ми-28, который совершил экстренную посадку во время выполнения боевой задачи возле линии боевого соприкосновения на артемовском направлении.

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