06:46Политика
Войска РФ уничтожили более 40 солдат ВСУ в ходе наступления на купянском направлении
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Штурмовые отряды группировки войск "Запад" овладели украинским опорным пунктом и четырьмя блиндажами, а также уничтожили более 40 солдат ВСУ во время наступления на купянском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на офицера пресс-центра группировки Ярослава Якимкина.
Кроме того, в течение дня украинские войска провели пять контратак на позиции войск РФ с применением бронетехники. Однако все контратаки были успешно отражены при помощи огня артиллерии и минометов, добавил Якимкин.
Потери противника при этом составили до взвода живой силы и одна боевая машина пехоты.
Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы РФ уничтожают украинскую технику и личный состав Вооруженных сил Украины еще до их переброски на передовую.
До этого сообщалось, что российский отряд ВКС смог восстановить и вернуть на базу вертолет Ми-28, который совершил экстренную посадку во время выполнения боевой задачи возле линии боевого соприкосновения на артемовском направлении.
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