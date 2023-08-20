ВС РФ отразили несколько атак украинских войск в направлении Урожайного в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.

По его словам, во время боя были уничтожены опорные пункты, автомобильная техника и живая сила противника, в том числе с применением ударных беспилотников.

Кроме того, войска РФ пресекли попытку украинских солдат провести разведку боем в направлении Старомайорского в ДНР.

В данном районе российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ, а также боевую бронированную машину и грузовик с украинскими боевиками в районе Ровнополь, бронеавтомобиль и скопления живой силы противника в районе Великой Новоселки.

Также была сорвана попытка провести ротацию боевиков около Владимировки, добавил Чехов.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие подразделений группировки "Днепр" разгромили отряд Вооруженных сил Украины, куда вошли 150 человек, у населенного пункта Казачьи Лагеря. Они пытались закрепиться на левом берегу Днепра.

До этого подразделения ВС России отразили шесть попыток атак штурмовых групп украинской армии на краснолиманском направлении.

Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ предотвратили 12 атак ВСУ на пяти направлениях