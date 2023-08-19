ВС РФ разгромили пытавшийся закрепиться на левом берегу Днепра отряд ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие подразделений группировки "Днепр" разгромили отряд Вооруженных сил Украины, куда вошли 150 человек, у населенного пункта Казачьи Лагеря. Они пытались закрепиться на левом берегу Днепра, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Бойцы "Днепра" дали возможность передовым группам противника, в составе которых были преимущественно наемники, выйти на берег, а затем навели огонь артиллерии на разгружавшиеся лодки. Артиллеристы осуществили комбинированное объемное поражение целей снарядами", – отметило ведомство.

Мотострелковые и разведывательные подразделения захватили в качестве трофеев десятки образцов западного вооружения, боеприпасы, радиостанции и снаряжение.

Ранее сообщалось, что ФСБ совместно с подразделениями Минобороны пресекла попытку проникновения украинской диверсионной группы в приграничном Стародубском районе Брянской области, четыре диверсанта были уничтожены.

До этого врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что с начала августа ВСУ потеряли в этом регионе порядка 400 солдат, в том числе до 100 человек при попытках форсировать Днепр.

Российские подразделения окружают украинские части на левом берегу реки Оскол