ФСБ пресекла попытку проникновения украинских диверсантов в Брянскую область

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ФСБ совместно с подразделениями Минобороны пресекла попытку проникновения украинской диверсионной группы в приграничном Стародубском районе Брянской области, четыре диверсанта были уничтожены. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Отмечается, что у диверсантов обнаружили дроны с российской символикой и наклейками "Собственность ФСБ России". По мнению ФСБ, это указывает на подготовку провокаций и диверсионных акций на территории РФ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Куршановичи Брянской области 16 августа. Информации о пострадавших не поступало. Повреждения получили пять жилых домов, здания дома культуры и школы.

Во вторник, 15 августа, один человек пострадал в результате попытки проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянскую область. Его доставили в районную больницу.

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