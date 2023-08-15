Один человек пострадал при попытке прорыва украинской ДРГ в Брянскую область

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Один человек пострадал в результате попытки проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянскую область. Им оказался работник местного сельхозпредприятия, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По словам главы Брянской области, пострадавшего доставили в районную больницу, где он получает всю необходимую медицинскую помощь.

15 августа Вооруженные силы РФ совместно с УФСБ России по Брянской области в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа пресекли попытку проникновения украинской ДРГ. Сообщалось, что обстрел со стороны ВСУ привел к гибели одного животного сельхозпредприятия и повреждениям производственных помещений.

10 августа стало известно, что украинская армия обстреляла брянское село Чаусы. В результате этого погибли два человека. Глава региона сообщал, что во время атаки травмы получили мужчина и женщина. Медики диагностировали у них ранения различной степени тяжести.

До этого украинская армия атаковала Трубчевский район Брянской области. Противник сбросил беспилотник на здание районного УВД.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинской ДРГ в Харьковской области