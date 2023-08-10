Число погибших в результате обстрела села Чаусы Брянской области увеличилось до двух

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Число погибших в результате обстрела брянского села Чаусы со стороны ВСУ выросло до двух человек. Глава региона Александр Богомаз рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.

"К сожалению, от полученных ранений в результате обстрела села Чаусы еще один мужчина скончался. В настоящее время от действий ВСУ погибло двое мирных жителей", – говорится в его публикации.

Кроме того, губернатор отметил, что во время вражеской атаки пострадали мужчина и женщина. Врачи зафиксировали у них ранения различной степени тяжести. Сейчас медики оказывают им помощь.

Ранее сообщалось об одном погибшем при обстреле села Чаусы Погарского района Брянской области. Богомаз также заявил о повреждении имущества сельхозпредприятия. По его словам, оперативные службы прибыли на место обстрела.

До этого украинская армия атаковала Трубчевский район Брянской области. Противник сбросил беспилотник на здание районного УВД. Как отметил глава региона, в результате случившегося никто не пострадал, однако разрушения получили кровля и окна.



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