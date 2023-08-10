Один человек погиб в результате обстрела села Чаусы Брянской области со стороны ВСУ

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Мужчина погиб при обстреле села Чаусы Погарского района Брянской области со стороны Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"К сожалению, в результате обстрела один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения. В настоящее время они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал глава Брянской области.

Богомаз также сообщил о повреждении имущества сельхозпредприятия. По его словам, оперативные службы уже прибыли на место обстрела.

Накануне мужчина погиб после обстрела поселка Горьковского в Белгородской области. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, белгородец получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще четверо человек пострадали, их госпитализировали.

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