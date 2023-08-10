ВСУ обстреляли деревню Заболотовку Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Украинские боевики обстреляли деревню Заболотовку Глушковского района Курской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"Зафиксировано 8 прилетов. Повреждены крыши, окна, заборы, хозяйственные постройки в пяти домовладениях, несколько автомобилей", – написал глава Курской области.

Старовойт пообещал оказать собственникам поврежденного имущества всю необходимую помощь.

Накануне мужчина погиб в результате обстрела поселка Горьковского в Белгородской области. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, белгородец получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще четверо человек пострадали, их госпитализировали.

На место происшествия прибыли экстренные службы, а также глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев. Всего было зафиксировано пять прилетов, снаряды разорвались недалеко от местной школы.

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