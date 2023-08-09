Над Шебекинским городским округом Белгородской области сработала система ПВО

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Система ПВО сработала над Шебекинским городским округом Белгородской области, написал в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что на подлете к городу была сбита воздушная цель. В результате произошедшего, предварительно, никто не пострадал, разрушения также отсутствуют.

"О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", – отметил Гладков.

Ране сообщалось, что один человек погиб и еще четверо пострадали в поселке Горьковском Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ. Всех пострадавших госпитализировали.

До этого в Курской области ребенок пострадал в результате падения дрона-комикадзе на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря. Его госпитализировали с легкими осколочными ранениями предплечья и руки.



Новости часа: система ПВО сбила беспилотник под Белгородом