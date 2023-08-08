В НАК заявили о предотвращении 188 террористических преступлений с февраля 2022 года

Фото: depositphotos/Grigorenko

С февраля 2022 года в Российской Федерации правоохранительные органы и спецслужбы предотвратили 188 террористических преступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК) по итогам заседания комитета, которое провел его председатель, директор ФСБ России Александр Бортников.

"С февраля прошлого года в стране предотвращено 188 преступлений террористической направленности. Их подготовкой в большинстве случаев под воздействием радикальных идей занимались молодые люди, имеющие низкие моральные качества, ведущие маргинальный образ жизни и не задумывающиеся о последствиях своих поступков", – заявили в НАК.

По данным комитета, на фоне СВО появились новые террористические угрозы, которые исходят от спецслужб Украины. Киев совместно с западными странами пропагандируют идеи терроризма и неонацизма.

Кроме того, они совершают попытки вовлечения в преступления россиян и лиц, прибывающих с территории Украины, используя разные интернет-ресурсы, подчеркнули в НАК.

Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что поджоги военкоматов в России совершили россияне по указаниям с Украины. Эксперты установили, что звонки имели массовый характер, а по времени совпадали с датами успешного продвижения Вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО.

В свою очередь, в МВД России предупредили, что телефонные мошенники хотят сделать своих жертв диверсантами и террористами. По данным сотрудников правоохранительных органов, в России фиксируется резкий рост числа сообщений из регионов страны об использовании телефонными мошенниками с Украины новой тактики. Эти лица похищают деньги россиян и пытаются вовлечь их в совершение диверсий и терактов.

Сотрудники ФСБ задержали женщину, подозреваемую в подготовке теракта в Самаре