ФСБ предотвратила подготовку поджога здания военного комиссариата в Ставрополье

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Сотрудники ФСБ предотвратили подготовку поджога здания военного комиссариата и администрации города Минеральные Воды. Об этом сообщает сайт ГТРК "Ставрополье".

По данным правоохранителей, задержанный хотел совершить преступление по наводке запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор". Сотрудники ФСБ нашли компоненты зажигательной смеси в арендованном злоумышленником гараже.

Правоохранители возбудили уголовное дело за поджог.

Ранее сообщалось, что силовики задержали в подмосковном Домодедове мужчину в камуфляже, у которого правоохранители обнаружили гранату "Ф-1".

По информации силовых структур, злоумышленник планировал устроить взрыв в здании военкомата.