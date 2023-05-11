17:54Происшествия
ФСБ предотвратила подготовку поджога здания военного комиссариата в Ставрополье
Фото: depositphotos/Grigorenko
Сотрудники ФСБ предотвратили подготовку поджога здания военного комиссариата и администрации города Минеральные Воды. Об этом сообщает сайт ГТРК "Ставрополье".
По данным правоохранителей, задержанный хотел совершить преступление по наводке запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор". Сотрудники ФСБ нашли компоненты зажигательной смеси в арендованном злоумышленником гараже.
Правоохранители возбудили уголовное дело за поджог.
Ранее сообщалось, что силовики задержали в подмосковном Домодедове мужчину в камуфляже, у которого правоохранители обнаружили гранату "Ф-1".
По информации силовых структур, злоумышленник планировал устроить взрыв в здании военкомата.
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