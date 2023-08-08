21:06
ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Брянской области
Фото: ТАСС/группа ВК "Климово_32"
Поселок Белая Березка Брянской области подвергся обстрелу со стороны украинской армии, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он уточнил, что при обстреле никто не пострадал.
"В результате обстрела имеются частичные повреждения: нескольких жилых домов, хозяйственных построек, административного здания, проходной и производственных помещений промышленного предприятия, нескольких торговых объектов, а также нескольких личных автомобилей", – написал Богомаз в своем телеграм-канале.
Глава области уточнил, что в настоящее время оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что ВСУ подвергли обстрелу населенный пункт Кирилловка в Брянской области. В результате происшествия обошлось без пострадавших нет, был поврежден один жилой дом.
До этого украинская армия атаковала Трубчевский район Брянской области. Противник сбросил беспилотник на здание районного УВД. В результате случившегося никто не пострадал, однако разрушения получили кровля и окна.
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