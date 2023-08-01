ВСУ обстреляли село Чуровичи Брянской области

Фото: телеграм-канал Mash

Вооруженные силы Украины обстреляли село Чуровичи Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В результате никто не пострадал, однако повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки, два легковых автомобиля и здание недействующего социального учреждения.

Ранее украинская армия атаковала Трубчевский район Брянской области. Противник сбросил беспилотник на здание районного УВД. В результате случившегося никто не пострадал, однако разрушения получили кровля и окна.

До этого в результате обстрела поселка Белая Березка со стороны Украины погибла женщина 1939 года рождения. Три человека, в том числе 16-летний подросток, получили ранения легкой степени. Они были доставлены в больницу, врачи оказали им всю необходимую помощь.



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