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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Подывотье Севского района Брянской области, в результате чего пострадал мирный житель. Об этом губернатор региона Александр Богомаз написал в своем телеграм-канале.

Он добавил, что у пострадавшего легкое ранение, ему оказали всю необходимую помощь. Также оказались повреждены хозяйственная постройка и жилой дом.

По информации Богомаза, на месте работают оперативные и экстренные службы. После того, как закончатся оперативные мероприятия, комиссия оценит ущерб, будут проведены необходимые восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли село Куршановичи Климовского района. Среди мирного населения в результате атаки никто не пострадал. Повреждения получили два жилых домовладения, а также здания детского сада, магазина и почты.

До этого украинские боевики атаковали поселок Теткино в Курской области. В общей сложности зафиксировали восемь прилетов, уточнил губернатор региона Роман Старовойт.

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