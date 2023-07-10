17:20Происшествия
Мирный житель пострадал в результате обстрела села Подывотье Брянской области
Фото: 123RF/semiglass
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Подывотье Севского района Брянской области, в результате чего пострадал мирный житель. Об этом губернатор региона Александр Богомаз написал в своем телеграм-канале.
Он добавил, что у пострадавшего легкое ранение, ему оказали всю необходимую помощь. Также оказались повреждены хозяйственная постройка и жилой дом.
По информации Богомаза, на месте работают оперативные и экстренные службы. После того, как закончатся оперативные мероприятия, комиссия оценит ущерб, будут проведены необходимые восстановительные работы.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли село Куршановичи Климовского района. Среди мирного населения в результате атаки никто не пострадал. Повреждения получили два жилых домовладения, а также здания детского сада, магазина и почты.
До этого украинские боевики атаковали поселок Теткино в Курской области. В общей сложности зафиксировали восемь прилетов, уточнил губернатор региона Роман Старовойт.
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