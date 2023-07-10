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10:16

Происшествия

Поселок Теткино в Курской области попал под обстрел ВСУ

Фото: телеграм-канал Readovka

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино, в общей сложности произошло восемь прилетов, написал в своем телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

По словам главы региона, пострадавших не выявили.

"В результате повреждения линий электропередачи часть поселка обесточена. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения. Кроме того, повреждено около 10 домовладений: пострадали окна, фасады и крыши", – отметил он

Губернатор пообещал, что власти окажут помощь собственникам. Вместе с этим он рассказал, что украинская армия обстреляла деревню Елизаветовку.

Ранее сообщалось, что после обстрела со стороны боевиков Украины в селе Троицком Курской области был разрушен дом. По словам Старовойта, пострадавших в результате нападения не зафиксировали.

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