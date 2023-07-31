ВСУ с помощью БПЛА атаковали Трубчевский район Брянской области

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В ночь на 31 июля Вооруженные силы Украины атаковали Трубчевский район Брянской области. Они совершили сброс беспилотника на здание районного УВД, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что никто не пострадал, однако разрушения получили кровля и окна. В настоящее время на месте проводят работы оперативные службы.

До этого ВСУ выпустили по Белгородской области 26 снарядов, 16 из которых пришлись на автомобильный пункт пропуска "Шебекино". По информации главы региона Вячеслава Гладкова, обстрел был совершен ВСУ из ствольной артиллерии. Пострадавших и разрушений не было.

Ранее произошла попытка атаки беспилотниками Украины на "Москва-Сити". Сергей Собянин заявил, что фасады двух офисных башен получили незначительные повреждения. По словам мэра, в результате ЧП нет погибших и пострадавших.

Минобороны РФ заявило о предотвращении попытки теракта украинскими беспилотниками по объектам Москвы.

В министерстве уточнили, что один украинский беспилотник в воздухе был устранен средствами противовоздушной обороны над Одинцовским районом Московской области. Еще два БПЛА подавили средствами РЭБ. Они потеряли управление и потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити".

Российские военные пресекли попытку атаки трех украинских БПЛА в столичном регионе