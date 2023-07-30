Собянин сообщил об атаке украинских беспилотников на "Москву-сити"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Сергей Собянин заявил об атаке украинских беспилотников на "Москву-сити". Об этом мэр города написал в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити", – сообщил он.

Собянин уточнил, что в результате атаки обошлось без жертв и пострадавших.

Ночью 28 июля Собянин сообщал о предотвращении атаки беспилотника силами ПВО. В Минобороны России впоследствии уточнили, что целью сбитого силами ПВО украинского беспилотника были объекты в Подмосковье. В ведомстве подчеркнули, что в результате пресеченной атаки обошлось без пострадавших и разрушений.

24 июля Собянин подтвердил, что около 04:00 в Москве зафиксировали удары беспилотников по двум нежилым зданиям, тогда также обошлось без пострадавших. Впоследствии мэр Москвы уточнил, что жителям пострадавших при атаке БПЛА домов на Комсомольском проспекте окажут помощь, а последствия атаки устранят "максимально быстро".

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА по двум нежилым зданиям