Собянин сообщил о предотвращении атаки беспилотника на Москву

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Министерство обороны предотвратило попытку атаки вражеского беспилотника на Москву, разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны", – сообщил мэр Москвы.

Ранее Собянин заявил, что 24 июля около 04:00 в Москве были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Позже мэр Москвы уточнил, что жителям пострадавших при атаке БПЛА домов на Комсомольском проспекте окажут помощь в устранении последствий атаки "максимально быстро".

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