Россия оставляет право жесткого ответа на атаку украинских БПЛА на Москву – МИД РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия оставляет за собой право принять жесткие меры на атаку украинских БПЛА на Москву. Об этом сообщается в заявлении МИД РФ.

"Расцениваем случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения. Никакого военного смысла данные атаки не имели. Решительно осуждаем это очередное преступление киевского режима. Призываем международные организации дать ему надлежащую оценку", – говорится в заявлении.

В МИД связали действия Киева со стремлением Запада обострить ситуацию. В документе подчеркивается, что Украина уже взяла ответственность за атаку БПЛА. В частности, указывается на публичное заявление главы Минцифры Украины Михаила Федорова, который признал причастность киевских властей к инциденту.

Федоров также подчеркнул, что такие акции будут продолжаться, заметили в российском министерстве.

"Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры", – резюмировали в МИД.

Утром 24 июля на Комсомольском проспекте в Москве обнаружили обломки беспилотника. Перед этим в Сети появились сообщения о звуках взрыва около улицы Лихачева в столице.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил удары беспилотников по двум нежилым зданиями в Москве около 04:00. По словам градоначальника, никто не пострадал, серьезные повреждения также отсутствуют.

Позже Собянин добавил, что в результате атаки были выбиты несколько окон. Всем пострадавшим оказывается помощь, подчеркнул мэр.

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА по двум нежилым зданиям