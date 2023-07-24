Все беспилотники, атаковавшие Москву, нейтрализованы – Песков

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Все беспилотники, атаковавшие Москву утром 24 июля, нейтрализованы, что говорит о работе противовоздушной защиты, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, принимаются все необходимые меры.

"Вы знаете, что эти сегодняшние беспилотники были нейтрализованы. То есть в этом плане меры принимаются", – сказал представитель Кремля.

При этом он перенаправил к Минобороны РФ вопрос о развитии системы защиты и обеспечения ее более интенсивной работы.

По словам Пескова, попытки Киева атаковать российские регионы беспилотниками участились, однако все обеспечивающие безопасность службы начеку. Он подчеркнул, что круглосуточно ведется очень напряженная работа.

Представитель Кремля заверил, что спецоперация России продолжится до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты.

Ранее сообщалось, что утром 24 июля на Комсомольском проспекте в Москве были обнаружены осколки беспилотника. До этого в Сети появились сообщения о звуках взрыва около улицы Лихачева в столице.

Сергей Собянин подтвердил, что около 04:00 в Москве зафиксировали удары беспилотников по двум нежилым зданиям. По его словам, никто не пострадал, серьезные повреждения также отсутствуют. Оперативные службы города прибыли на место случившегося.

Мэр Москвы сообщил, что жителям пострадавших при атаке БПЛА домов на Комсомольском проспекте окажут помощь. Он уточнил, что из-за взрыва беспилотника выбито несколько окон. По его словам, устранить все последствия жителям помогут "максимально быстро".

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА по двум нежилым зданиям