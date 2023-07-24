08:41Происшествия
Появились кадры последствий атаки БПЛА в Москве
Атака беспилотников привела к повреждению двух окон жилого дома № 11 в Комсомольском проспекте, расположенных на углу здания, и верхней части фасада бизнес-центра на проспекте Лихачева. Внешние панели двух последних этажей бизнес-центра оказались полностью разрушены.
Ответственность за произошедшее в Минобороны РФ возложили на киевский режим. Там сообщили, что два беспилотника были поражены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
В результате произошедшего перекрыли движение по Комсомольскому и проспекту Лихачева. По информации столичного Дептранса, в настоящее время движение автотранспорта по Комсомольскому проспекту восстановлено по 3 и 4 полосам движения.
Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА по нежилым зданиям в Москве
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