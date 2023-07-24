Появились кадры последствий атаки БПЛА в Москве

Видео: Москва 24

Очевидцы запечатлели кадры последствий атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на столичные нежилые объекты.

Атака беспилотников привела к повреждению двух окон жилого дома № 11 в Комсомольском проспекте, расположенных на углу здания, и верхней части фасада бизнес-центра на проспекте Лихачева. Внешние панели двух последних этажей бизнес-центра оказались полностью разрушены.



Видео: Москва 24

Налет беспилотников на столичные объекты был зафиксирован около 04:00. Как сообщил Сергей Собянин, удары пришлись на нежилые здания. В результате инцидента никто не пострадал.

Ответственность за произошедшее в Минобороны РФ возложили на киевский режим. Там сообщили, что два беспилотника были поражены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В результате произошедшего перекрыли движение по Комсомольскому и проспекту Лихачева. По информации столичного Дептранса, в настоящее время движение автотранспорта по Комсомольскому проспекту восстановлено по 3 и 4 полосам движения.



Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА по нежилым зданиям в Москве