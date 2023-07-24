Движение по проспекту Лихачева в Москве перекрыто

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В столице перекрыли движение по проспекту Лихачева. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Московских водителей призвали заранее выбирать пути объезда.

Ранее также сообщалось о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту в Москве, от дома № 18, в сторону области.

До этого стало известно, что на Комсомольском проспекте были обнаружены осколки беспилотника. По словам Сергея Собянина, были зафиксированы удары БПЛА по двум нежилым зданиям. В результате инцидента никто не пострадал, также нет серьезных разрушений.

В Минобороны РФ сообщили, что рано утром 24 июля была пресечена попытка киевского режима провести террористическую атаку двумя беспилотниками по объектам на территории Москвы.