Осколки беспилотника обнаружили на Комсомольском проспекте в Москве – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

На Комсомольском проспекте в Москве были обнаружены осколки беспилотника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По предварительной информации, никто не пострадал. В данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы.

Незадолго до этого некоторые телеграм-каналы сообщали о звуках взрыва около улицы Лихачева в Москве. Официального подтверждения данной информации нет.

Ранее сообщалось, что на складе боеприпасов в Крыму произошла детонация из-за атаки беспилотника на Красногвардейский район.

Позже стало известно, что двенадцати жителям Красногаврдейского района Крыма, эвакуированным в пункт временного размещения после атаки БПЛА, оказана медицинская помощь. Четверо из них госпитализированы.